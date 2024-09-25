Глава МВД объяснил маленькие зарплаты участковых

О том, что зарплата у участковых неконкурентная и даже меньше, чем у курьеров или таксистов, в июне говорила Матвиенко. Колокольцев заявил о недофинансировании полиции, отметив, что средства выделяются по минимальным ставкам

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Недостаточное финансирование является причиной невозможности увеличения окладов участковых уполномоченных полиции в регионах страны, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает корреспондент РБК.

«Нам выделяются средства [Минфином] вроде бы по штату, но на самом деле по минимальным ставкам надбавочным. Поэтому для того, чтобы поднять зарплату, например, где-то в Ивановской, Ярославской области, я должен уменьшить и без того низкие зарплаты, с учетом инфляционных процессов и так далее, где-то в районах Дальнего Востока, на «северах», — заявил Колокольцев, отвечая на вопрос журналистов о возможности увеличения зарплат участковым в регионах для решения проблемы нехватки сотрудников.

Он подчеркнул, что не может пойти на такие меры, и добавил, что сегодня «фактически все упирается в недофинансирование».

В последние годы Колокольцев неоднократно указывал на проблему с нехваткой людей в полиции, называя ситуацию критической. В мае этого года он заявил о росте некомплекта личного состава до 152 тыс. полицейских. «Мы не можем напечатать деньги, увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация у нас не просто изменилась, она усугубилась. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тысячи. Это в среднем по всем регионам», — сказал он.

«Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить», — отмечала в прошлом году начальник финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в июне этого года заявила, что в Костромской области некомплект участковых составляет 90%, а в некоторых районах Москвы — до 75%. По ее словам, «один участковый работает за четверых, за десятерых», при этом зарплату получает абсолютно неконкурентную, зачастую меньше, чем курьер или водитель такси.