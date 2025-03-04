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Политика ,  
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Иран отверг сценарий диалога с США по типу встречи Зеленского с Трампом

Фатеме Мохаджерани
Фатеме Мохаджерани (Фото: Rouzbeh Fouladi / Zuma / ТАСС)

Официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани заявила, что иранский народ не желает становиться свидетелем унижений, аналогичных тем, которым подвергся украинский народ в ходе переговоров в Белом доме.

По ее словам, подход Ирана заключается в том, чтобы любые переговоры велись уважительно. Так Мохаджерани ответила на вопрос о возможности ведения Тегераном переговоров с США через посредника.

«Переговоры — акт доброй воли, их нельзя навязать. «Максимальное давление» [на Иран] раньше уже было опробовано [США]. Хотя это давление доставило нам неприятности, мы не готовы стать свидетелями того унижения, свидетелем которого по отношению к своему президенту стал украинский народ. Наш подход — вести переговоры при условии, что они будут вестись уважительно», — сказала Мохаджерани.

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28 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон для заключения сделки по минералам. Во время встречи Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией. Украинский президент после встречи досрочно покинул Вашингтон. Соглашение о ресурсной сделке подписано не было.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 марта заявил, что выступал за переговоры с США, однако изменил свою позицию после того, как против переговоров выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. «У меня могут быть свои убеждения, но, когда верховный лидер определяет направление, мы должны адаптироваться к нему», — сказал глава государства.

В начале февраля Трамп подписал указ, направленный на восстановление политики «максимального давления» на Иран. Президент США заявлял, что стремится увидеть Иран процветающей и великой страной, однако без возможности обладания ядерным оружием. Трамп также выражал желание заключить соглашение с республикой, предпочитая дипломатический путь военным действиям.

4 марта также стало известно, что во время февральского телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным Трамп попросил, чтобы Россия стала посредником на переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы страны. По данным источника агентства Bloomberg, российская сторона выразила согласие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии агентству, что российская позиция заключается в том, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров и что Москва «готова сделать все возможное», чтобы этого достичь.

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Иран Масуд Пезешкиан Иранская ядерная программа ядерная сделка США
Али Хаменеи фото

Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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