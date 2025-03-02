Хаменеи на украинском языке напомнил Зеленскому про ненадежность США

Поддержка западных стран в отношении «государств-марионеток» является миражом, написал на украинском языке верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в соцсети Х (Twitter).

В публикации аятолла напомнил о своем высказывании в начале марта 2022 года. После начала Россией военной операции на Украине Хаменеи заявил, что в положении Киева виноват Вашингтон. Тогда лидер Ирана отметил, что США вмешивались во внутренние дела Украины и «устраивали цветные революции».

По мнению аятоллы, происходящее на Украине вызывает ассоциации с событиями в Афганистане.

В новой публикации Хаменеи напомнил о своих словах и привел цитату из своего заявления 2022 года. Пост он написал на украинском языке.

«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства», — написал иранский лидер.

По словам Хаменеи, рассчитывающим на поддержку США и Европы странам следует посмотреть на нынешнее положение дел на Украине.

28 февраля Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретились в Овальном кабинете Белого дома для подписания сделки по редкоземельным ресурсам. Однако стороны начали спор на повышенных тонах по поводу урегулирования ситуации на Украине и благодарности Киева за помощь Вашингтона.

После этого украинский лидер уехал из американской столицы досрочно, заключение сделки и пресс-конференцию отменили. Трамп написал, что, по его мнению, Зеленский не готов к миру. Американский президент подчеркнул, что хочет немедленного прекращения огня и что президент России Владимир Путин тоже желает завершить конфликт.

Украинский президент в соцсетях поблагодарил США за поддержку и заявил, что Киев работает над достижением «справедливого» мира. Позднее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Зеленскому не стоило вести себя враждебно и следовало бы принести извинения за случившееся.