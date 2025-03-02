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Военная операция на Украине ,  
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Хаменеи на украинском языке напомнил Зеленскому про ненадежность США

Сюжет
Военная операция на Украине

Поддержка западных стран в отношении «государств-марионеток» является миражом, написал на украинском языке верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в соцсети Х (Twitter).

В публикации аятолла напомнил о своем высказывании в начале марта 2022 года. После начала Россией военной операции на Украине Хаменеи заявил, что в положении Киева виноват Вашингтон. Тогда лидер Ирана отметил, что США вмешивались во внутренние дела Украины и «устраивали цветные революции».

По мнению аятоллы, происходящее на Украине вызывает ассоциации с событиями в Афганистане.

В новой публикации Хаменеи напомнил о своих словах и привел цитату из своего заявления 2022 года. Пост он написал на украинском языке.

«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства», — написал иранский лидер.

По словам Хаменеи, рассчитывающим на поддержку США и Европы странам следует посмотреть на нынешнее положение дел на Украине.

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Политика
Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 28 февраля 2025&nbsp;г.

28 февраля Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретились в Овальном кабинете Белого дома для подписания сделки по редкоземельным ресурсам. Однако стороны начали спор на повышенных тонах по поводу урегулирования ситуации на Украине и благодарности Киева за помощь Вашингтона.

После этого украинский лидер уехал из американской столицы досрочно, заключение сделки и пресс-конференцию отменили. Трамп написал, что, по его мнению, Зеленский не готов к миру. Американский президент подчеркнул, что хочет немедленного прекращения огня и что президент России Владимир Путин тоже желает завершить конфликт.

Украинский президент в соцсетях поблагодарил США за поддержку и заявил, что Киев работает над достижением «справедливого» мира. Позднее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Зеленскому не стоило вести себя враждебно и следовало бы принести извинения за случившееся.

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Иран Владимир Зеленский США Военная операция на Украине Али Хаменеи
Али Хаменеи фото

Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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