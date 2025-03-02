Президент Ирана заявил о разногласиях с Хаменеи по переговорам с США

Против переговоров с США выступает верховный лидер Хаменеи, хотя президент Пезешкиан хотел бы вести диалог. Трамп говорил, что предпочел бы сделку с Ираном бомбардировкам республики

Масуд Пезешкиан (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил против переговоров Исламской Республики с США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает IRNA.

«Я считал, что лучше вести переговоры, верховный лидер сказал, что мы не будем вести переговоры с США, и я также заявил, что мы не будем вести переговоры с США. Но мы должны найти подходящие пути для решения проблем», — сказал он.

Пезешкиан добавил, что «верит в переговоры», но страна будет оставаться на позиции, определенной Хаменеи. «У меня могут быть свои убеждения, но когда верховный лидер определяет направление, мы должны адаптироваться к нему», — сказал глава государства.

В Иране верховный лидер (рахбар) стоит выше президента, являющегося по сути главой исполнительной власти (в стране нет премьер-министра). Рахбар обладает более широкими полномочиями: определяет внешнюю и внутреннюю политику Ирана, утверждает решения президента и правительства и т.д.

Он отметил, что вокруг страны сжимается «экономическая петля», президент США Дональд Трамп прибегает к своей политике «максимального давления» и санкциям, это «экономическая война».

Свои заявления Пезешкиан сделал на заседании по рассмотрению вотума недоверия министру экономики и финансов в парламенте страны. Ссылаясь на внешнее давление, президент отметил, что за те полгода, что министр находится на посту, нельзя было решить существующие проблемы, и призвал к сплоченности, так как «враг» пытается сеять раздор в Иране.

Хаменеи ранее, на фоне роста напряженности в отношениях США и Украины, заявил, что поддержка западных стран в отношении «государств-марионеток» является миражом.

В начале февраля Трамп подписал указ о возобновлении политики «максимального давления на Иран». Как объяснял источник Reuters, одна из целей этой кампании — «свести экспорт иранской нефти к нулю». Президент говорил, что хочет видеть Иран «великой и благополучной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие». Он также отмечал, что хотел бы заключить с республикой сделку, вместо того чтобы бомбить ее.

Глава МИД России Сергей Лавров, находясь с визитом в Тегеране в конце февраля, говорил, что по-прежнему сохраняется достаточно дипломатических возможностей для заключения новой ядерной сделки с Ираном без использования угроз о применении силы.