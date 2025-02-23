Премьер Италии перестала упоминать Зеленского после критики Трампа

Премьер Италии стала избегать упоминаний Зеленского по имени, хотя она по-прежнему говорит об Украине в смягченных формулировках, пишет Bloomberg

Джорджа Мелони (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Итальянский премьер Джорджа Мелони перестала публично упоминать украинского президента Владимира Зеленского после того, как с критикой на него обрушился президент США Дональд Трамп, пишет Bloomberg.

Мелони и ее окружение были поражены масштабами атак Трампа и новой администрации США на устоявшиеся принципы внешней политики, рассказали агентству источники, знакомые с их соображениями.

Премьер впервые публично заговорила об Украине только спустя два дня после того, как Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», передает Bloomberg.

Однако даже тогда она не стала упоминать самого Зеленского и называть его по имени: политик ограничилась кратким заявлением, в котором призвала к прекращению огня на Украине. Также Мелони сказала, что поддержка западных стран и сама Украина сделали возможными дискуссии о потенциальном урегулировании.

Кроме того, офис итальянского премьера пытался отменить участие Мелони в видеоконференции лидеров стран — участниц «Большой семерки» (G7) по случаю третьей годовщины начала российской военной операции на Украине, пишет Bloomberg. По данным издания, попытка была предпринята под предлогом встреч с представителями Объединенных Арабских Эмиратов. Однако позднее расписание итальянского премьера вновь было обновлено: ее участие в видеовстрече сохранилось в повестке.

В субботнем выступлении на Конференции консервативных политических действий (CPAC) Мелони также не стала упоминать Зеленского. Она назвала украинцев «гордыми» и заявила: «Наши противники надеются, что президент Трамп отстранится от нас, но, зная его как сильного и эффективного лидера, я держу пари, что те, кто надеется на разногласия, окажутся неправы».

Конфликт между Зеленским и Трампом возник на фоне переговоров США и Украины насчет доступа к украинским полезным ископаемым. Кроме того, за день до того, как республиканец обрушился на украинского коллегу с критикой, в Саудовской Аравии прошла встреча российской и американской делегаций, где обсуждался в том числе вопрос мирного урегулирования. Украинские представители на мероприятие приглашены не были, Киев заранее не признал его итоги.

Мелони была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации Дональда Трампа 20 января. До вступления его в должность она посетила поместье республиканца Мар-а-Лаго во Флориде.

Итальянский премьер старается выстроить с Трампом «особые отношения», писал Reuters. Однако на самом деле она находится в очень затруднительном положении, отмечал в беседе с агентством Франческо Галиетти, основатель компании по оценке политических рисков Policy Sonar.

«Она надеется, что расположение Трампа окажется полезным, но рискует изолировать себя в Европе, не имея гарантий, что сможет защитить Италию от угрожающих ей американских тарифов или ответных мер за недостаточные расходы на оборону», — пояснял он.