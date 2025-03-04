В Канаде пообещали отключить свет в США в случае введения ими тарифов

Дуг Форд (Фото: Carlos Osorio / Reuters)

Мэр центральной канадской провинции Онтарио Дуг Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в некоторые штаты США, если американский президент Дональд Трамп введет пошлины против Канады, сообщила Toronto Sun.

Форд заявил об этом 3 марта, накануне дня, когда должны вступить в силу обещанные Трампом пошлины для Канады и Мексики. Президент пообещал 25-процентные тарифы на весь импорт из двух стран общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении, за исключением канадских энергоносителей, которые обложат пошлинами в размере 10%.

«Если они [США] хотят попытаться уничтожить Онтарио, я сделаю все, включая отключение их энергии, с улыбкой на лице», — сказал Форд.

Соединенные Штаты являются крупным потребителем канадской электроэнергии: все американские энергосистемы, за исключением Техаса, соединены с канадскими провинциями.

Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота — три крупнейших потребителя электроэнергии, производимой в Онтарио.

«Если они [США] хотят нанести нам сильный удар, мы ответим вдвое сильнее», — пообещал Форд.

В 2023 году США импортировали около 33 ТВт-ч (тераватт-часов) с канадских генерирующих станций. По данным Канадского энергетического регулятора, Канада получила $5,8 млрд за продажу канадской электроэнергии в США, причем Квебек и Онтарио лидируют среди других провинций.

В декабре 2024 года Форд уже обещал прекратить поставки электроэнергии и энергоносителей в Соединенные Штаты, если Трамп введет тарифы в размере 25% на все канадские товары.

Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики в начале февраля. Однако Канада смогла договориться об отсрочке введения этих мер на 30 дней. В конце февраля в США заявили, что пошлины начнут действовать с 4 марта.