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Война санкций ,  
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Украина назвала «историческим событием» остановку транзита газа из России

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Война санкций

Транзит российского газа по территории Украины остановлен «в интересах национальной безопасности», подтвердило Минэнерго Украины. Ранее об этом сообщил «Газпром».

«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение, чтобы отказаться от российского газа», — заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

«Газпром» сообщал, что с 8:00 мск транзит прекращен, поскольку для него нет «технической и юридической возможности».

Россия прекратила поставки газа в Европу через Украину
Бизнес
Фото:ZUMAPRESS.com / Global Look Press

1 января перестал действовать пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» на транзит газа. Киев еще несколько месяцев назад объявил, что продлять договор не будут. В декабре президент Владимир Путин назвал ясным то, что нового контракта не будет. «Газпром» это переживет» — отмечал он, а Украина, по оценке главы государства, теряет «$700–800 млн в год».

Хотя в ЕС декларировали, что готовы к прекращению транзита, не все страны разделяют эту позицию. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал о газовом кризисе в стране из-за остановки прокачки. В декабре он приезжал в Москву к Путину, чтобы обсудить в том числе и вопрос с газом.

Фицо допускал, что из-за прекращения газового транзита Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Братислава по требованию Москвы собирается «открыть второй энергетический фронт против Украины».

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