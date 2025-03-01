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Военная операция на Украине ,  
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Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по Украине

FT: Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Об этом премьер Венгрии написал в письме главе Евросовета Антониу Коште в преддверии внеочередного саммита Евросоюза, который должен пройти 6 марта
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Zoltan Fischer / MTI / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на письмо Орбана главе Евросовета Антониу Коште, отправленное в субботу, 1 марта.

Венгерский премьер также выступил против попыток найти какой-либо консенсус по Украине среди стран ЕС.

После решения президента США Дональда Трампа начать двусторонние переговоры с Россией без участия Украины и Европы и его перепалки с украинским коллегой Владимиром Зеленским, произошедшей накануне в Белом доме, возникла угроза того, что Венгрия может заблокировать любое соглашение, отмечает газета.

Орбан отправил письмо в преддверии внеочередного саммита Евросоюза, который должен пройти 6 марта. Лидеры, в частности, обсудят дополнительную военную поддержку Киева и увеличение оборонных расходов странами блока.

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Зеленский приглашен на саммит ЕС. «Мы должны быть готовы к возможному участию Европы в обеспечении гарантий безопасности, необходимых для обеспечения прочного мира на Украине», — говорится в приглашении Кошты лидерам стран Евросоюза.

В письме премьер Венгрии заявил о наличии «непреодолимых стратегических разногласий» в подходах к Украине. По словам источников FT, посол Венгрии в ЕС высказал аналогичную точку зрения во время встречи с коллегами в Брюсселе в пятницу, 28 февраля. И Орбан, и посол сослались на резолюцию по Украине, предложенную США и принятую Советом Безопасности ООН, в которой страны «настоятельно призвали» к «незамедлительному» прекращению конфликта и установлению прочного мира между Украиной и Россией, отмечает издание.

«Резолюция [ООН] сигнализирует о новом этапе в истории конфликта и делает все предыдущие согласованные формулировки Европейского совета неактуальными», — заявил глава венгерского правительства в письме Коште.

2 марта в Лондоне также пройдет созванный британским премьером Киром Стармером европейский саммит по Украине.

Как рассказали телеканалу CBS американские чиновники после перебранки Трампа и Зеленского, в США считали, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным будет намного сложнее, чем с его украинским коллегой. В Вашингтоне ожидали, что российская делегация прибудет на встречу в Эр-Рияде с завышенными требованиями и будет придерживаться позиции «все или ничего», но все вышло наоборот. У российской стороны были разумные запросы, в то время как максималистские требования выдвинул Киев, сказали собеседники. Теперь в США не уверены, смогут ли подтолкнуть Россию и Украину к завершению конфликта.

По мнению главы венгерского МИДа Петера Сийярто, спор Трампа с Зеленским показал «ясно, как никогда раньше, кто хочет мира, а кто хочет войны». За мир выступает американский лидер, уверен он. Сийярто рассчитывает, что республиканец добьется успеха на переговорах между США и Россией, и убежден, что «только американо-российское соглашение может вернуть мир в нашу любимую Центральную Европу».

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Виктор Орбан мирные переговоры конфликт на Украине ЕС Россия
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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