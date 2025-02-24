Евросоюз проведет саммит по Украине и обороне 6 марта

Европейский совет (состоит из глав государств и правительств стран ЕС) проведет экстренный саммит 6 марта. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети Х.

«Я принял решение созвать специальный Европейский совет 6 марта. Мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности», — написал он.

Кошта отметил, что провел консультации с европейскими лидерами, в ходе которых убедился в общей приверженности «укреплению европейской обороны и внесению решительного вклада в мир на нашем континенте и долгосрочную безопасность Украины».

Глава Евросовета добавил, что продолжит работать в месте с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и всеми государствами-членами, «чтобы быть готовыми принять решения 6 марта».

На прошлой неделе, 17 и 19 февраля, состоялись два экстренных саммита европейских лидеров, созванных по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Первая встреча, в частности, вызвала критику, так как на нее были приглашены не все лидеры стран Европы.

Темой первых консультаций были вопросы безопасности в Европе, а также последние действия американской администрации на украинском треке (саммит проходил накануне переговоров между высокопоставленными представителями России и США в Саудовской Аравии). Подробности второй встречи французы не раскрыли, упомянув лишь о «неформальной встрече в формате видеоконференции».

Президент Франции раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о низком рейтинге главы Украины Владимира Зеленского (американский лидер счел, что рейтинг Зеленского - 4%). После заседания французского правительства 18 февраля Макрон сказал, что подобные заявления ставят под сомнение «последовательность» американской позиции в этом конфликте.