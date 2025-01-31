 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Военная операция на Украине ,  
0 

Украина начала импортировать газ

«Нафтогаз»: Украина начала импортировать газ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Украинский «Нафтогаз» импортирует газ, запасов хватит для прохождения отопительного сезона, сообщил глава группы «Нафтогаз» Роман Чумак. Украинская версия журнала Forbes отмечает, что летом прошлый руководитель энергетической компании Алексей Чернышов заверял, что предстоящий отопительный сезон страна пройдет исключительно за счет собственной добычи.

По данным издания, пока импортировано 100 млн куб. м за €5 млн. При этом бывшая и.о. министра энергетики Ольга Буславец говорит, что для «уверенного прохождения» сезона нужно было импортировать в 10 раз больше.

К 24 января общий уровень запаса газа в украинских подземных хранилищах составлял 8,5 млрд куб. м, включая 4,7 млрд куб. м «буферного газа» (нужен для поддержания давления в хранилище), сообщила Буславец. По ее словам, это на 24% ниже показателей прошлого года.

Материал дополняется.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Что будет с биткоином в ближайшие месяцы
Теги
Украина Нафтогаз Украины импорт газа Военная операция на Украине


 

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 17:34
ЦСКА обыграл «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛСпорт, 21:34
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 21:33
Во Франции разгромили могилу основателя «Национального фронта» Ле ПенаПолитика, 21:27
Украина начала импортировать газЭкономика, 21:20
Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть ₽390 тыс. за уплаченные процентыНедвижимость, 21:20
В Екатеринбурге неизвестный ограбил отделение банка на ₽7 млнОбщество, 21:19
Рублев вышел в полуфинал турнира в Монпелье после отказа грузинаСпорт, 21:19
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Роспотребнадзор закрыл три «Светофора» в Петербурге после проверкиБизнес, 21:16
Глава UFC ответил на вопрос о чемпионском бое россиянина в РамаданСпорт, 20:52
Клуб Басты объявил о переходе бывшего сербского игрока ЦСКАСпорт, 20:49
Мигрантов будут привлекать к ответственности за необучение детей русскомуПолитика, 20:49
Суд арестовал главу рязанского «Яблока» по делу о вымогательствеПолитика, 20:41
Минцифры предложило форму маркировки иноагентов для неиноагентовПолитика, 20:33
Бундестаг на фоне протестов отклонил законопроект о миграцииПолитика, 20:21