Украина начала импортировать газ
Украинский «Нафтогаз» импортирует газ, запасов хватит для прохождения отопительного сезона, сообщил глава группы «Нафтогаз» Роман Чумак. Украинская версия журнала Forbes отмечает, что летом прошлый руководитель энергетической компании Алексей Чернышов заверял, что предстоящий отопительный сезон страна пройдет исключительно за счет собственной добычи.
По данным издания, пока импортировано 100 млн куб. м за €5 млн. При этом бывшая и.о. министра энергетики Ольга Буславец говорит, что для «уверенного прохождения» сезона нужно было импортировать в 10 раз больше.
К 24 января общий уровень запаса газа в украинских подземных хранилищах составлял 8,5 млрд куб. м, включая 4,7 млрд куб. м «буферного газа» (нужен для поддержания давления в хранилище), сообщила Буславец. По ее словам, это на 24% ниже показателей прошлого года.
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