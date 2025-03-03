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У арестованного топ-менеджера «Роснано» нашли иностранное гражданство

У арестованного замглавы УК «Роснано» Подольского нашли иностранное гражданство
Борис Подольский
Борис Подольский (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

Бывший зампредседателя правления, исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский, арестованный по делу о злоупотреблении полномочиями, имеет иностранное гражданство, следует из судебных документов, которые цитирует «РИА Новости».

В материалах говорится, что Подольский обладает «финансовыми возможностями» и гражданством иностранного государства, из-за чего следствие полагает, что «находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу».

Источник РБК сообщал о задержании нескольких бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса 30 января. Помимо Подольского задержаны управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

Против них возбудили дело по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Всех троих суд заключил под стражу на два месяца.

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По версии следствия, в 2017 году фигуранты дела «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании. Это, как заявляли в МВД, помогло им избежать отзыва государственных гарантий, выданных ранее, и привлечь дополнительное финансирование.

В итоге госкорпорации из бюджета в 2022–2024 годах выделили более 43 млрд руб. Как писал «Коммерсантъ», часть этих денег направили на создание гибкого планшета для школьников. ФСБ ранее сообщало, что при создании этого планшета компания «Пластик лоджик», учрежденная «Роснано», похитила 13 млрд руб. По подозрению в причастности к преступлению летом 2024 года был арестован экс-руководитель компании Борис Галкин.

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Теги
Роснано второе гражданство уголовное дело превышение полномочий
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