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Политика ,  
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«Коммерсантъ» раскрыл детали дела бывших заместителей Чубайса

Задержаны бывший исполнительный директор «Роснано» Подольский и управляющий директор по финансам Галстян, их подозревают в нецелевом расходовании 45 млрд руб. Дело связано в том числе с созданием гибкого планшета

По делу о финансовых махинациях в «Роснано» задержаны бывший исполнительный директор компании Борис Подольский и его заместитель — управляющий директор по финансам Артур Галстян, их подозревают в нецелевом расходовании 45 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников, у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса пока никакого процессуального статуса нет.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

О задержании нескольких бывших заместителей Чубайса в Москве сообщал РБК со ссылкой на источник. Всего были задержаны четыре человека, включая Подольского и Галстяна. Дело возбуждено о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

По данным издания, часть из 45 млрд руб. была выделена на создание гибкого планшета для школьников.

Летом 2024 года был арестован бывший глава учрежденной «Роснано» компании «Пластик лоджик» Борис Галкин. Как заявили в ФСБ, «Пластик лоджик» похитила 13 млрд руб. при создании планшета. В 2011 году Чубайс показал Владимиру Путину гибкий планшет для школьников и пояснил, что тот может «заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам». Однако проект реализовать не удалось.

Ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превышает 200 млрд руб., сообщил в январе ТАСС директор по особым поручениям компании Евгений Фролов.

Депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить работу Чубайса в «Роснано» и на посту помощника президента. «У меня есть бумага от Генеральной прокуратуры о том, что они приняли наше обращение и организовали по нему проверки», — сказал РБК Картаполов.

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Анатолий Чубайс Роснано уголовное дело
Анатолий Чубайс фото

Анатолий Чубайс

политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»
16 июня 1955 года


 

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