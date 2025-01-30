В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

«Интерфакс» сообщает о задержании четверых человек по делу о злоупотреблении полномочиями. Им вменяют нецелевое расходование ₽45 млрд. Подозреваемым может грозить до десяти лет лишения свободы

Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Несколько бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса задержаны в Москве, сообщил РБК источник, знакомый с материалами дела. Также о задержании пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Ранее о задержании сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен в реестр иноагентов).

По данным ТАСС, задержания прошли в рамках расследования дела о превышении полномочий, идут обыски и следственные действия. «Статус задержанных будет определяться в ходе следственных действий», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» пишет о задержании четверых человек, в том числе бывшего исполнительного директора «Роснано» и экс-заместителя исполнительного директора — управляющего директора по финансам госкорпорации. По данным агентства, им вменяют ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями) и нецелевое расходование 45 млрд руб.

Ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями) предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

РБК направил запрос в «Роснано».

11 января директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов сообщил, что оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд руб., а уголовные дела возбуждены на сумму более 43 млрд руб. «Их фигурантам из числа сотрудников, «партнеров», членов органов управления и представителей ФОИВ предъявлены и готовятся обвинения. Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск», — сказал представитель компании.

Менее чем через неделю, 17 января, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой сообщили, что направили в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет депутатские запросы с просьбой предоставить материалы, имеющиеся у следственных органов в отношении Чубайса.

В своем телеграм-канале Луговой назвал данные о 200 млрд руб. ущерба «безумным масштабом воровства» и призвал завести уголовное дело против Анатолия Чубайса. «Обвиняются и в розыске правые и левые руки Чубайса, компаньоны и сотрудники. И только неприкасаемый младореформатор до сих строит «Россию будущего» в европейских кулуарах», — написал Луговой.

27 января «Интерфакс» сообщил, что бывшему управляющему директору по инвестиционной деятельности УК «Роснано» Андрею Кушнареву в Мещанском суде Москвы было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Арестован он был 27 сентября 2024 года. Суть обвинения неизвестна.

Также в конце января Хорошевский суд Москвы повторно заочно приговорил к семи годам лишения свободы бывшего руководителя «НТфарма» (дочерней компании «Роснано») Валерия Главацкого. Суд признал его виновным в растрате 424 млн руб. Первый обвинительный приговор по этому делу отменила апелляционная инстанция.

Президент России Владимир Путин уволил Анатолия Чубайса с поста своего специального представителя по вопросам устойчивого развития в марте 2022 года. За два дня до отставки тот уехал из России, писал Bloomberg. После этого экс-глава «Роснано» стал «организатором группы спонсоров» Центра российских исследований в Израиле, который занялся изучением истории России после распада СССР.

В 2023 году Путин говорил, что Чубайс «удрал» и «зачем-то прячется» за границей. Он также предположил, что это может быть связано с расследованием ситуации в «Роснано», в капитале которого выявлена «финансовая дыра».

Еще в 2022 году глава «Роснано» Сергей Куликов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить работу госкорпорации в 2010–2020 годах, когда ею руководил Чубайс. По его оценке, в те годы объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд руб., к концу 2020-го долг компании составлял более 146 млрд руб.

Чубайс был председателем правления «Роснано» в 2008–2020 годах. Один из его заместителей Олег Киселев, а также бывший топ-менеджер «Роснано» Ирина Рапопорт в августе были заочно арестованы по делу о растрате в особо крупном размере. Оба находятся не в России. Также в хищениях подозреваются бывший директор «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший предправления банка «Пересвет» Александр Швец.