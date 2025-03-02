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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме заявили, что Трамп съел приготовленный для Зеленского обед

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп решил съесть обед президента Украины Владимира Зеленского после публичной перепалки на переговорах, заявила пресс-секретарь президента Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News. Видеозапись интервью опубликована на YouTube.

«Президенту понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского», — сказала Левитт.

По ее словам, Трамп отменил совместный обед, так как пришел к выводу, что Зеленский не готов к серьезному обсуждению мирного урегулирования.

В Белом доме заявили, что Трамп съел приготовленный для Зеленского обед
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Сразу после переговоров источники Fox News сообщили, что приготовленный для двух президентов будет подан сотрудникам Белого дома.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Белом доме 28 февраля. Украинский лидер прибыл в Вашингтон с целью подписания соглашения по редкоземельным металлам, однако переговоры начались с ожесточенной перепалки в присутствии журналистов. Разговор проходил на повышенных тонах, Трамп обрушился с критикой на украинского президента, заявив, что тот проявил неуважение к Соединенным Штатам. Президент Украины покинул Белый дом досрочно, не подписав документ и отменив запланированную пресс-конференцию.

Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинете
Политика
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года

«Он сможет вернуться, когда будет готов к миру», — написал американский лидер в соцсетях после перепалки.

На фоне инцидента Зеленский отменил свое выступление в Гудзоновском институте (Hudson Institute, запрещен в России как нежелательная организация) в Вашингтоне.

Несмотря на конфликт, президент Украины выразил благодарность США за поддержку и подчеркнул, что Киев продолжает работать над достижением «справедливого» мира.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина Белый дом Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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