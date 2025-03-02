В Белом доме заявили, что Трамп съел приготовленный для Зеленского обед

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп решил съесть обед президента Украины Владимира Зеленского после публичной перепалки на переговорах, заявила пресс-секретарь президента Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News. Видеозапись интервью опубликована на YouTube.

«Президенту понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского», — сказала Левитт.

По ее словам, Трамп отменил совместный обед, так как пришел к выводу, что Зеленский не готов к серьезному обсуждению мирного урегулирования.

Video

Сразу после переговоров источники Fox News сообщили, что приготовленный для двух президентов будет подан сотрудникам Белого дома.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Белом доме 28 февраля. Украинский лидер прибыл в Вашингтон с целью подписания соглашения по редкоземельным металлам, однако переговоры начались с ожесточенной перепалки в присутствии журналистов. Разговор проходил на повышенных тонах, Трамп обрушился с критикой на украинского президента, заявив, что тот проявил неуважение к Соединенным Штатам. Президент Украины покинул Белый дом досрочно, не подписав документ и отменив запланированную пресс-конференцию.

«Он сможет вернуться, когда будет готов к миру», — написал американский лидер в соцсетях после перепалки.

На фоне инцидента Зеленский отменил свое выступление в Гудзоновском институте (Hudson Institute, запрещен в России как нежелательная организация) в Вашингтоне.

Несмотря на конфликт, президент Украины выразил благодарность США за поддержку и подчеркнул, что Киев продолжает работать над достижением «справедливого» мира.