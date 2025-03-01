Зеленский отменил выступление в институте в США после перепалки с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский отменил выступление в Гудзоновском институте (Hudson Institute, включен в перечень нежелательных организаций и запрещен в России) в Вашингтоне, сообщил корреспондент телеканала CBS Аарон Наварро со ссылкой на организаторов.
«Выступление президента Украины Зеленского в Гудзоновском институте в Вашингтоне отменено, сообщили организаторы. Выступление должно было состояться около 16 часов дня (полночь 1 марта. — РБК)», — написал он в соцсети Х.
Встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме 28 февраля. Украинский президент приехал в Вашингтон, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам, но переговоры начались с перепалки перед журналистами.
В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.
После встречи Трамп написал, что Зеленский проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в Овальном кабинете. «Он сможет вернуться, когда будет готов к миру», — добавил он.
Президент Украины после ссоры с Трампом поблагодарил США за поддержку и заявил, что Киев работает над достижением «справедливого» мира.
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