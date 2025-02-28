Зеленский после перепалки с Трампом поблагодарил США за поддержку

Переговоры Трампа и Зеленского сорвались после их спора в Белом доме, после чего украинскую делегацию попросили покинуть место встречи. Вэнс в перепалке упрекал Зеленского в неблагодарности, и после встречи он решил ее выразить

Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку и заявил, что Киев работает над достижением «справедливого» мира, говорится на его странице в Х. Это его первый публичный комментарий после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Спасибо, Америка, спасибо тебе за твою поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту США Дональду Трампу, конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради него», — написал президент Украины.

Зеленский прибыл в США для подписания соглашения о полезных ископаемых. Во время предпереговорной публичной части между ним, Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом разгорелся спор после вопроса репортера о том, как Трамп может ответить на обвинения, что он занял сторону президента Владимира Путина.

Трамп сказал, что он мог бы быть жестче к нему, но так не достичь мирного соглашения, и указал на ненависть Зеленского к Путину. Вэнс отметил, что путь предшественника Трампа Джо Байдена, который делал жесткие высказывания в адрес Путина, привел в конфликту, а теперь США встали на путь дипломатии.

Зеленский возразил, что дипломатия не сработала после 2014 года, соглашения были нарушены. Вэнс обратил внимание на текущие проблемы Украины, в частности на нехватку личного состава, на что Зеленский сказал, что вице-президент никогда на Украине не был, чтобы рассуждать о том, какие у нее есть проблемы.

Украинский президент отметил, что «во время войны все испытывают трудности» и что Вашингтон ощутит их в будущем. Это взбесило Трампа. «Вы не будете диктовать нам, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо, очень сильными. Сейчас вы находитесь не в самом лучшем положении. Вы позволили себе оказаться в очень плохом положении. Сейчас у вас нет карт. С нами у вас появятся карты», — сказал американский президент.

Вэнс также обвинил Зеленского в неблагодарности за усилия США.

Спор на этом не завершился, за ним последовала недолгая закрытая часть встречи. В конце концов, как сообщили в администрации США, Трамп приказал, чтобы украинская делегация покинула Белый дом.