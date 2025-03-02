Бастрыкин заявил об ответственности Европы за жертвы среди мирных россиян

Александр Бастрыкин (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Европейские политики несут ответственность за гибель мирных жителей России от оружия, поставляемого Украине, заявил в интервью ТАСС глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Европейские политики могут сколько угодно говорить о фактах, далеких от реальности. Но мы знаем, что они принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны», — отметил председатель СК.

В середине февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что гражданское население России не гибнет в ходе конфликта на Украине.

«Что касается России и Украины, вы знаете, разница в том, что гражданское население России не погибает, русские женщины и дети не погибают — погибают солдаты на чужой территории», — сказала Каллас.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление представителя Евросоюза. По мнению дипломата, представители ЕС продолжают демонстрировать цинизм и игнорировать факты.

Захарова подчеркнула, что европейские политики не могут не знать о терактах, совершаемых Киевом против мирного населения, включая детей и социально уязвимые группы.

С 2022 по 2024 год в результате атак ВСУ на Белгородскую, Курскую и Брянскую области погибли 398 мирных жителей, ранены 1157 человек, заявила в октябре 2024 года омбудсмен Татьяна Москалькова.

В июле 2024 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о более чем 200 погибших и 1,1 тыс. раненых с начала конфликта. В сентябре МИД России заявил о 56 жертвах среди мирного населения и 266 раненых в Курской области с августа 2023 года.