Москалькова заявила о почти 400 погибших жителях в приграничных областях

Это оценка количества жертв с 2022-го. Больше половины из них — жители Белгородской области, в июле губернатор говорил, что за 2,5 года в регионе погибли более 200 человек

Татьяна Москалькова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

В 2022–2024 годах в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях погибли 398 человек, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«В 2022–2024 годах в результате террористических актов ВСУ против приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей погибли 398 мирных жителей, 1157 получили ранения», — сообщила она (цитата по ТАСС).

Из-за атаки ВСУ в Курской области из столицы региона в Подмосковье вывезли 500 человек с психическими расстройствами, рассказала Москалькова. Также она отметила, что «лично занималась помощью 100 детям из Курска в размещении их в санатории Московской области «Звонкие голоса».

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в июле говорил, что с начала военной операции на Украине погибли более 200 жителей региона, свыше 1,1 тыс. были ранены. Также глава области отмечал, что порядка 2,5 тыс. жителей региона вынуждены проживать в пунктах временного размещения из-за обстрелов. Власти Брянской области не давали общих оценок числа погибших в регионе за два с половиной года.

В сентябре посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник сообщил, что с момента вторжения ВСУ в Курскую область в начале августа были убиты 56 мирных жителей, 266 ранены. При обстрелах приграничных районов области и до нападения украинских сил гибли жители.

Москалькова оценила число эвакуированных в безопасные места жителей Курской области в 112,3 тыс. человек, в ПВР разместили 12,3 тыс., в том числе 3,6 тыс. несовершеннолетних. Более 40 тыс. курян отказались эвакуироваться или вернулись в свои дома, уточнила она.