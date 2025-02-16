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Военная операция на Украине ,  
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Каллас заявила, что мирные россияне не гибнут в конфликте на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Гражданское население России не гибнет в ходе конфликта на Украине, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Что касается России и Украины, вы знаете, разница в том, что гражданское население России не погибает, русские женщины и дети не погибают — погибают солдаты на чужой территории», — сказала она.

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Политика
Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

14 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинских военнослужащих по факту убийств мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области. Преступления были совершены с августа по декабрь 2024 года. Эвакуированные жители рассказали о гибели семи человек, среди которых были убитые дронами и сгоревшие заживо в домах. Ранее сообщалось, что в селе были убиты почти все мужчины. 

Жительница Саратова, пострадавшая в результате атаки дронов, скончалась в больнице сентября 2024 года. Атака произошла утром 26 августа, когда беспилотники нанесли удары по Саратову и Энгельсу. В Саратове были повреждены несколько этажей жилого комплекса на Предмостовой площади, а также автомобили. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, ее жизнь спасти не удалось. В общей сложности в результате нападения пострадали четыре человека.

Курская, Белгородская  и другие приграничные области регулярно подвергаются атаке украинских беспилотников. 6 февраля в районе села Логачевка в Белгородской области дрон сбросил взрывчатку на легковой автомобиль, в котором находились мужчина и две девушки. Они скончались на месте.

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Мюнхенская конференция по безопасности Мюнхен Кая Каллас
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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