Гражданское население России не гибнет в ходе конфликта на Украине, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Что касается России и Украины, вы знаете, разница в том, что гражданское население России не погибает, русские женщины и дети не погибают — погибают солдаты на чужой территории», — сказала она.

14 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинских военнослужащих по факту убийств мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области. Преступления были совершены с августа по декабрь 2024 года. Эвакуированные жители рассказали о гибели семи человек, среди которых были убитые дронами и сгоревшие заживо в домах. Ранее сообщалось, что в селе были убиты почти все мужчины.

Жительница Саратова, пострадавшая в результате атаки дронов, скончалась в больнице сентября 2024 года. Атака произошла утром 26 августа, когда беспилотники нанесли удары по Саратову и Энгельсу. В Саратове были повреждены несколько этажей жилого комплекса на Предмостовой площади, а также автомобили. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, ее жизнь спасти не удалось. В общей сложности в результате нападения пострадали четыре человека.

Курская, Белгородская и другие приграничные области регулярно подвергаются атаке украинских беспилотников. 6 февраля в районе села Логачевка в Белгородской области дрон сбросил взрывчатку на легковой автомобиль, в котором находились мужчина и две девушки. Они скончались на месте.