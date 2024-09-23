МИД заявил о насильно взятых в украинский плен мирных жителях Суджи

МИД: ВСУ удерживают в плену до 120 мирных жителей в Судже

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в одном из социальных учреждений Суджи от 70 до 120 мирных жителей, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник, передает ТАСС.

«На той стороне мы имеем места, куда насильственно согнаны мирные жители, в частности это Суджа — одно из социальных учреждений», — сказал он. По данным ведомства, там остаются от 70 до 120 человек, включая 15 детей.

В настоящее время известно о 266 раненых и 56 убитых мирных гражданах с момента вторжения ВСУ в Курскую область, добавил Мирошник, отметив, что это «малая часть», которая «достоверно известна».

Ранее в МИДе сообщили, что украинские военные создают подобие концлагерей, куда помещают жителей курского приграничья, которые не покинули территорию региона.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Последние данные по пострадавшим опубликованы 21 августа. Тогда ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах сообщил, что погиб 31 житель региона, еще 143 человека пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из задач вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «бандитами», которые забрались в Курскую область.