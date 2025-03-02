Бастрыкин назвал число погибших в результате атак ВСУ мирных граждан

Бастрыкин: Украина с февраля 2022 года атаковала 34 российских региона

После начала Москвой военной операции жертвами атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали более 650 человек в российских регионах, заявил в интервью ТАСС глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Среди погибших — 23 ребенка. Ранения с февраля 2022 года в результате ударов получили почти 3 тыс. граждан. Следственный комитет проводит расследование атак ВСУ, в которых пострадали или погибли россияне, в рамках уголовных дел, уточнил Бастрыкин.

По его словам, после начала военной операции на Украине Киев атаковал 34 российских региона.

«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов <...>. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — цитирует агентство Бастрыкина.

По словам председателя СК, для ударов по российским населенным пунктам ВСУ используют тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, беспилотные летательные аппараты.

Атаки совершают в том числе с помощью оружия, отправленного Киеву западными странами, уточнил Бастрыкин.

Российские регионы ежедневно сообщают об атаках со стороны ВСУ. В частности, 1 марта украинский дрон ударил по коммерческому объекту в Белгородской области.

В Курской области мужчина во время удара БПЛА получил ранения грудной клетки и ног. В ночь на 1 марта российские средства ПВО сбили 48 беспилотников над восемью российскими регионами.