Гладков назвал число погибших жителей с начала военной операции
С начала военной операции на Украине погибли более 200 жителей Белгородской области, сообщил ТАСС губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, с февраля 2022 года ранения получили свыше 1,1 тыс. человек.
Гладков также сказал, что порядка 2,5 тыс. жителей региона вынуждены проживать в пунктах временного размещения из-за обстрелов. 15 июля он поручил ограничить доступ в 14 населенных пунктов в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах из-за украинских атак.
После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, атакам беспилотников и попыткам вторжения диверсионно-разведывательных групп.
отчитывалось об уничтожении одного дрона над регионом. По словам Гладкова, в течение дня пострадали семь человек.
ФСБ сообщала о попытках украинских диверсантов перейти границу в Белгородской области в марте. По данным ведомства, все они были пресечены.
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