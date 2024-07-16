Гладков назвал число погибших жителей с начала военной операции

Гладков: с начала спецоперации погибли более 200 жителей Белгородской области

С февраля 2022 года более 200 мирных жителей Белгородской области погибли, еще свыше 1,1 тыс. получили ранения, сообщил Гладков. Также, по его словам, около 2,5 тыс. человек из-за обстрелов живут в пунктах временного размещения

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

С начала военной операции на Украине погибли более 200 жителей Белгородской области, сообщил ТАСС губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, с февраля 2022 года ранения получили свыше 1,1 тыс. человек.

Гладков также сказал, что порядка 2,5 тыс. жителей региона вынуждены проживать в пунктах временного размещения из-за обстрелов. 15 июля он поручил ограничить доступ в 14 населенных пунктов в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах из-за украинских атак.

После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, атакам беспилотников и попыткам вторжения диверсионно-разведывательных групп.

16 июля в Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность, сигналы длились не более 20 минут. Минобороны России отчитывалось об уничтожении одного дрона над регионом. По словам Гладкова, в течение дня пострадали семь человек.

ФСБ сообщала о попытках украинских диверсантов перейти границу в Белгородской области в марте. По данным ведомства, все они были пресечены.