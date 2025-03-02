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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о требовании администрации Трампа извинений от Зеленского

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Военная операция на Украине

Команда президента США Дональда Трампа заявила о желании получить публичные извинения от украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки в Овальном кабинете, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

Администрация передала просьбу в частном порядке, отмечает агентство.

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Политика
Фото:Kayla Bartkowski / Getty Images

28 февраля Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретились в Овальном кабинете Белого дома для подписания сделки по редкоземельным ресурсам. Однако стороны вступили в перепалку по поводу урегулирования ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам.

После этого украинский лидер покинул американскую столицу досрочно, заключение сделки и пресс-конференция отменили. Трамп написал, что, по его мнению, Зеленский не готов к миру.

Позднее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Зеленскому не стоило вести себя враждебно и следовало бы принести извинения за то, что «потратил время» американских властей. Генсек НАТО Марк Рютте призвал украинского президента восстановить отношения с американским коллегой и призвал «уважать то, что Трамп сделал для Украины».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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