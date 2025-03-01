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Военная операция на Украине ,  
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Уолтц рассказал о совете команды Трампа прекратить переговоры с Зеленским

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Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Уолтц утверждает, что после перепалки в Белом доме команда Зеленского «буквально в слезах» просила продолжить встречу, а советники Трампа «практически единогласно» призвали прекратить переговоры

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил в интервью Fox News, что сразу после перепалки, которая произошла накануне в Белом доме, Дональду Трампу посоветовали досрочно прекратить переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Когда встреча в Овальном кабинете завершилась, обе делегации разошлись по разным помещениям, рассказал Уолтц. По словам советника, он, государственный секретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники «практически единогласно сказали президенту, что после этого оскорбления просто не видят, как это может двигаться дальше». Они посчитали, что «любое дальнейшее взаимодействие будет идти только в обратном направлении с этого момента».

Как сообщил CNN, Уолтц после этого попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом.

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На вопрос Fox News, осознал ли Зеленский, что произошло, Уолтц ответил отрицательно. «Но это осознала его команда. Его посол, его советник — они буквально в слезах просили продолжить встречу. Но Зеленский все еще был склонен к тому, чтобы продолжать спор», — утверждает он.

Как пишет CNN, до встречи в Белом доме Зеленского попытались подготовить к переговорам с Трампом американские сенаторы, чтобы он сосредоточился исключительно на сделке по минералам и «не дал втянуть себя в драку». Я сказал ему сегодня утром: «Не клюнь на эту приманку. Не позволяй СМИ или кому-либо еще втянуть тебя в спор с президентом Трампом», — заявил сенатор Линдси Грэм.

Ряд европейских лидеров, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, тоже дали рекомендации Зеленскому, а некоторые американские чиновники предприняли попытку отговорить его от поездки в Вашингтон, сообщает телеканал. После скандала в Белом доме The New York Times и The Wall Street Journal сообщили об угрозе прекращения помощи Украине со стороны США.

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Майк Уолтц Владимир Зеленский Дональд Трамп Белый дом Джеймс Дэвид Вэнс
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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