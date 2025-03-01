Рютте призвал Зеленского помириться с Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте в интервью «Би-би-си» призвал украинского президента Владимира Зеленского восстановить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом после их спора в Белом доме.
По словам Рютте, он дважды разговаривал с Зеленским после его визита в Белый дом 28 февраля. В беседе с украинским лидером, отметил генсек НАТО, он призвал «уважать то, что Трамп сделал для Украины» и найти способ помириться с республиканцем.
С похожей позицией выступил в интервью Wiadomosci президент Польши Анджей Дуда. Он назвал ситуацию с перепалкой Зеленского и Трампа в Белом доме «тупиковой» и посоветовал украинскому лидеру «вернуться за стол переговоров».
Накануне, 28 февраля, Зеленский и Трамп встретились в Овальном кабинете Белого дома, намереваясь подписать сделку по редкоземельным ресурсам. Однако главы государств вступили в перепалку, и подписание было отменено.
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