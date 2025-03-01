Рютте призвал Зеленского помириться с Трампом

Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью «Би-би-си» призвал украинского президента Владимира Зеленского восстановить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом после их спора в Белом доме.

По словам Рютте, он дважды разговаривал с Зеленским после его визита в Белый дом 28 февраля. В беседе с украинским лидером, отметил генсек НАТО, он призвал «уважать то, что Трамп сделал для Украины» и найти способ помириться с республиканцем.

С похожей позицией выступил в интервью Wiadomosci президент Польши Анджей Дуда. Он назвал ситуацию с перепалкой Зеленского и Трампа в Белом доме «тупиковой» и посоветовал украинскому лидеру «вернуться за стол переговоров».

Накануне, 28 февраля, Зеленский и Трамп встретились в Овальном кабинете Белого дома, намереваясь подписать сделку по редкоземельным ресурсам. Однако главы государств вступили в перепалку, и подписание было отменено.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)