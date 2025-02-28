Отъезд Зеленского из Белого дома. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, часть из которых проходила на повышенных тонах.
На встрече президентов Украины и США стороны планировали подписать соглашение об украинских природных ископаемых.
Однако до церемонии подписания дело не дошло. В присутствии журналистов Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс устроили перепалку. Трамп несколько раз повышал голос на Зеленского и перебивал его. Зеленский также не дослушивал собеседников до конца и пытался донести свою точку зрения.
По данным журналистов Fox News, в итоге Трамп попросил Зеленского уехать. В своей соцсети президент США написал, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру.
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