Отъезд Зеленского из Белого дома. Видео

Опубликованы кадры отъезда Зеленского из Белого дома после переговоров с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, часть из которых проходила на повышенных тонах.

На встрече президентов Украины и США стороны планировали подписать соглашение об украинских природных ископаемых.

Однако до церемонии подписания дело не дошло. В присутствии журналистов Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс устроили перепалку. Трамп несколько раз повышал голос на Зеленского и перебивал его. Зеленский также не дослушивал собеседников до конца и пытался донести свою точку зрения.

По данным журналистов Fox News, в итоге Трамп попросил Зеленского уехать. В своей соцсети президент США написал, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру.