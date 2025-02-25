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Продажи Tesla в Европе упали на 45% после заявлений Маска

Tesla TSLA $330,53 -2,15% Купить
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Продажи электромобилей американской компании Tesla в Европе упали на 45% в январе, хотя в целом по отрасли продажи выросли на 37%, при этом автопроизводители показали значительный рост в Германии и Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, компания бизнесмена Илона Маска зарегистрировала в январе 2025 года только 9945 автомобилей по сравнению с 18 161 за этот месяц в 2024 году.

Так, в прошлом месяце Tesla зарегистрировала в Германии всего 1277 новых автомобилей, что стало самым низким показателем за месяц с июля 2021 года. Продажи во Франции также упали на 63% (худший показатель с августа 2022 года), пишет агентство.

По его данным, американская компания впервые зарегистрировала меньше автомобилей в Великобритании, чем китайский производитель электроавтомобилей BYD.

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Завод&nbsp;Tesla в Берлине, Германия

Bloomberg связал снижение показателей Tesla со сменой производственных линий для самого популярного автомобиля компании, внедорожника Model Y, и с заявлениями Маска, затрагивающими ситуацию в европейских странах. В середине января компания YouGov провела опросы в Германии и Великобритании, которые показали, что к Маску в этих странах относятся неодобрительно и что его вмешательство в политику нежелательно.

Так, в начале февраля Маск заявил, что ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является «единственной надеждой» страны. Незадолго до этого канцлер Германии Олаф Шольц назвал действия Маска отвратительными. «Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так взбешен, что Илон Маск выступает за крайне правых, а также не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе», — сказал канцлер.

В январе Маск также обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в попытке подорвать президентские выборы в США. Financial Times (FT) со ссылкой на источники незадолго до этого сообщила, что бизнесмен хочет добиться отставки британского премьера.

В конце января министр спорта Польши Славомир Нитрас, комментируя выступление Маска в ходе предвыборного митинга АдГ, заявил, что полякам не стоит покупать электрические автомобили, произведенные на заводе Tesla.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
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