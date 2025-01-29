Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Германия благодарна США за освобождение от нацизма и потому поддержка Маском крайне правых политиков вызывает злость, рассказал канцлер Германии. В феврале пройдут парламентские выборы, на которых АдГ может получить второе место

Олаф Шольц (Фото: Karina Hessland / Reuters)

Вмешательство богатых бизнесменов в политику стало привычным явлением, но поддержка американским миллиардером Илононом Маском правой немецкой партии Альтернатива для Германии (АдГ) является отвратительной, заявил канцлер Олаф Шольц, передает Eßlinger Zeitung.

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так взбешен, что Илон Маск выступает за крайне правых, а также не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе», — сказал Шольц.

По его мнению, действия Маска вредят развитию демократии по всему Евросоюзу.

Маск неоднократно выражал поддержку АдГ, называл эту политическую силу сторонницей «политического реализма», а Шольца — идиотом. В конце января миллиардер подключился по видеосвязи к предвыборному мероприятию партии в восточной Германии. «Слишком много внимания уделяется прошлой вине, и нам нужно от нее избавиться», — призвал собравшихся Маск.

Менее чем через месяц, 23 февраля, в Германии пройдут выборы в Бундестаг, нижнюю палату парламента. Голосование назначили после распада «светофорной» коалиции социал-демократов, либералов и зеленых.

Согласно результатам опросов, с большим отрывом лидирует оппозиционный ХДС/ХСС — блок правоцентристских партий «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (30,7%). На втором месте «Альтернатива для Германии» с 20,2%, на третьем — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 16,3%, в нее входит канцлер. За Зеленых решили голосовать 13,7%, уровень поддержки остальных партий не превышает 5%.

The Economist прогнозирует ХДС/ХСС победу с 97% вероятностью и примерно 224 места из 630. АдГ может удвоить количество депутатских мест до 151, а СДПГ впервые с основания Бундестага в 1949 году займет третье место со 119 креслами, ожидают аналитики издания. The Economist напоминает, что все партии заранее отказались вести диалог с «Альтернативой» о коалиции, что почти полностью лишает ее шанса войти в правительство.