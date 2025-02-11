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Бизнес ,  
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Состояние Маска упало ниже $400 млрд на фоне снижения цен на акции Tesla

Bloomberg: состояние Маска упало ниже $400 млрд на фоне снижения цен акций Tesla
Tesla TSLA $350,73 -3,01% Купить
Завод&nbsp;Tesla в Берлине, Германия
Завод Tesla в Берлине, Германия (Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press)

Состояние самого богатого человека в мире бизнесмена Илона Маска упало ниже $400 млрд впервые в 2025 году на фоне значительного снижения стоимости акций его компании — автопроизводителя Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, акции Tesla упали на 27% после достижения пика в декабре на фоне ожиданий улучшения положения компании из-за близости Маска к президенту США Дональду Трампу, который назначил того главой Департамента эффективности госуправления (DOGE).

Bloomberg отмечает, что ожидания инвесторов о введении налоговых льгот для электромобилей и установлении официальных стандартов для беспилотных технологий не оправдались. Кроме того, поставки автомобилей Tesla в Германию сократились на 59% и достигли самого низкого уровня с 2021 года, а продажи в Китае упали на 11,5% по сравнению с прошлым годом на фоне конкуренции со стороны китайской BYD.

Издание также напомнило, что акции и опционы автопроизводителя составляют более 60% состояния Маска, которое достигло максимума в $486,4 млрд 17 декабря 2024 года. В тот месяц Маск стал первым человеком в истории с состоянием $400 млрд.

Маск стал первым человеком в истории с состоянием $400 млрд
Бизнес
Илон Маск

В январе 2024 года суд в штате Делавэр постановил отменить выплату Маску в размере на тот момент $55 млрд в качестве компенсационного пакета от Tesla. Маск не получал за работу на посту гендиректора в Tesla зарплату или премии. Вместо этого бизнесмен приобретал акции компании ниже рыночной стоимости за счет выгодных пакетов опционов на акции. В декабре суд в том же штате вновь отменил эту выплату, которая на тот момент оценивалась уже в $101 млрд.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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