Маск обвинил премьера Британии в попытке подрыва выборов в США

Кир Стармер (Фото: Leon Neal / Reuters)

Американский предприниматель Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в попытке подорвать президентские выборы в США. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Он [Стармер] отправил агентов в Америку, чтобы подорвать выборы в США!» — написал миллиардер, комментируя публикацию одного из пользователей, что британского премьера не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

Маск хочет добиться отставки Стармера, сообщила 9 января Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным газеты, предприниматель уже обсудил пути достижения этой цели с единомышленниками правых взглядов. «Он считает, что сама западная цивилизация находится под угрозой», — объяснил ход мыслей предпринимателя один из собеседников FT.

Ранее Маск публично требовал отставки Стармера в связи с тем, что правительство Великобритании отказалось от национального расследования случаев насилия над детьми в городах на севере Англии. К примеру, с конца 1980-х до 2010-х в городе Ротерем произошло не менее 1,4 тыс. сексуализированных преступлений против детей, совершенных британцами пакистанского происхождения. Миллиардер утверждает, что Стармер, который возглавлял в 2008–2013 годах британскую прокуратуру, знал о масштабах происходящего и замалчивал это. Премьер обвинения Маска опровергает.

После этого и некоторых других заявлений предпринимателя о политике Великобритании высокопоставленные представители трех крупнейших партий страны, включая лейбористов и консерваторов, в частном порядке призвали избранного президента США Дональда Трампа пересмотреть его отношения с Маском, сообщили источники Bloomberg.