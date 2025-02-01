Маск назвал ультраправую АдГ единственной надеждой Германии

Маск продолжает активно поддерживать ультраправую «Альтернативу для Германии» и назвал ее «единственной надеждой» страны. Он неоднократно критиковал Шольца, называя его идиотом. Канцлер говорил, что «взбешен» вмешательством Маска

Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Американский бизнесмен, глава Департамента эффективности правительства в администрации Дональда Трампа Илон Маск заявил, что ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является «единственной надеждой» страны.

Об этом он написал в своей соцсети X в ответ на публикацию с критикой слов кандидата в канцлеры от коалиционного блока «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который заявил, что голосование за АдГ будет пустой тратой времени.

В видеообращении на предвыборном мероприятии АдГ в конце января Маск сказал: «Предстоящие выборы в Германии невероятно важны. Они могут решить судьбу всей Европы, а возможно, и всего мира. <...> Поэтому очень важно поговорить со своими друзьями и семьей и убедить их подумать о том, чтобы проголосовать за АдГ. <...> Я думаю, люди в Германии хотят чего-то другого. А если вы хотите чего-то другого, вы должны голосовать за другую партию».

Маск неоднократно выражал поддержку АдГ, называл эту политическую силу сторонницей «политического реализма», а действующего канцлера Олафа Шольца — идиотом. В видеообращении на мероприятии партии он говорил, что немцы должны бороться за «великое будущее Германии», а также им следует преодолеть вину за действия старших поколений.

«Слишком много внимания уделяется вине за прошлое, и нам нужно выйти за рамки этого. Дети не должны быть виноваты в грехах своих родителей», — отметил Маск.

Это заявление вызвало критику в его адрес. В частности, Шольц заявил, что «взбешен» вмешательством Маска в немецкую политику, которое, по его мнению, вредит развитию демократии в Германии. По словам канцлера, именно США помогли освободить Германию от фашизма и помогли выстроить демократию, но Маск «не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе».

Менее чем через месяц, 23 февраля, в Германии пройдут выборы в бундестаг, нижнюю палату парламента. Голосование назначили после распада «светофорной» коалиции социал-демократов, либералов и зеленых. Согласно последним результатам опросов, лидирует ХДС/ХСС (29%), АдГ занимает второе место с 20%, на третьем — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 16%, в нее входит Шольц. За зеленых решили голосовать 11%, за левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» — 8%. Уровень поддержки остальных партий не превышает 5%.