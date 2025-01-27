Польский министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за призыва Маска
Полякам не стоит покупать электрические автомобили, произведенные на заводе Tesla. Об этом заявил министр спорта Польши Славомир Нитрас, комментируя скандальное высказывание Илона Маска в ходе предвыборного митинга правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
«Ни один нормальный поляк после этого не может покупать автомобили Tesla. Может быть, господин Маск с его миллиардами и не чувствует угрозы, но любой нормальный человек, живущий в центре Европы, который, в конце концов, помнит, что произошло 80 лет назад, не может равнодушно смотреть на происходящее», — сказал Нитрас в эфире радиостанции Tok FM.
Министр отметил, что на слова Маска нельзя закрывать глаза. Кроме того, Нитрас выразил надежду на то, что высказывание миллиардера поспособствует ухудшению результатов кандидата Алис Вайдель от партии АдГ на предстоящих выборах в бундестаг. По мнению польского министра, американский предприниматель заинтересован во вмешательстве в избирательный процесс.
На прошлой неделе Илон Маск во время предвыборного митинга по видеосвязи подтвердил свою поддержку АдГ и заявил, что немцы должны перестать ощущать вину из-за своего прошлого. Сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель, комментируя его выступление, сказала участникам мероприятия фразу: «Make Germany great again!» («Сделаем Германию снова великой!»). Всего в митинге участвовали порядка 4,5 тыс. сторонников АдГ. Еще 100 тыс. человек вышли на манифестацию против этой партии.
Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. На пост канцлера претендуют восемь кандидатов: действующий — Олаф Шольц, кандидат от «Христианско-демократического союза Германии» (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, кандидат от «Зеленых» вице-канцлер Роберт Хабек, сопредседатель АдГ Алис Вайдель, кандидат от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт, кандидат от «Свободной демократической партии» Кристиан Линднер, а также Ян Ван Акен и Хайди Райхиннек от «Левых».
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