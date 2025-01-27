Польский министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за призыва Маска

Фото: Jochen Eckel / imago-images.de / Global Look Press

Полякам не стоит покупать электрические автомобили, произведенные на заводе Tesla. Об этом заявил министр спорта Польши Славомир Нитрас, комментируя скандальное высказывание Илона Маска в ходе предвыборного митинга правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Ни один нормальный поляк после этого не может покупать автомобили Tesla. Может быть, господин Маск с его миллиардами и не чувствует угрозы, но любой нормальный человек, живущий в центре Европы, который, в конце концов, помнит, что произошло 80 лет назад, не может равнодушно смотреть на происходящее», — сказал Нитрас в эфире радиостанции Tok FM.



Министр отметил, что на слова Маска нельзя закрывать глаза. Кроме того, Нитрас выразил надежду на то, что высказывание миллиардера поспособствует ухудшению результатов кандидата Алис Вайдель от партии АдГ на предстоящих выборах в бундестаг. По мнению польского министра, американский предприниматель заинтересован во вмешательстве в избирательный процесс.

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