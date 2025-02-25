 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жители Курской области получили возможность взять льготную ипотеку под 2%

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Программы льготной ипотеки 2025: виды, условия и изменения
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2% годовых по программе «Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации». Об этом РБК сообщили в Минфине.

Воспользоваться льготным ипотечным кредитом могут те жители региона, чье жилье признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов либо находится в населенных пунктах в границах территории области, которые подверглись или подвергаются обстрелам, отметили в ведомстве.

Там добавили, что ипотека предоставляется под строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Программа действует до 31 декабря 2026 года.

До этого же срока продлена программа льготной ипотеки, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов, сказали в Минфине.

Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской области
Политика
Пункт&nbsp;временного размещения для эвакуированных жителей приграничных районов, Курская область, сентябрь 2024 года

В начале февраля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил запустить в регионе программу выдачи льготных ипотечных кредитов под 2% годовых. Изначально Хинштейн предложил сделать программу по аналогии с дальневосточной ипотекой. «Хорошее предложение, поддерживаем», — ответил тогда главе области Путин.

Российский президент также поручил Минфину обеспечить дополнительные выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество в ходе вторжения Вооруженных сил Украины в августе 2024 года. По его словам, речь должна идти о выплате средней зарплаты по региону — 65 тыс. руб. Решение должно коснуться 112 620 жителей. Вскоре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении на эти цели около 40 млрд руб.

Читайте РБК в Telegram.

США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России

Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам

Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Минфин Курская область льготная ипотека
Материалы по теме
Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской области
Политика
Мишустин выделил ₽40 млрд потерявшим жилье курским переселенцам
Политика
Путин поручил платить курским переселенцам ₽65 тыс. в месяц
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 24 фев, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 24 фев, 18:22
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
До 30% разорятся: к чему ведет засилье сейлеров из Китая на маркетплейсахPro, 11:23
Криптотрейдеры потеряли более $1 млрд после обвала биткоина ниже $90 тыс.Крипто, 11:23
«Галатасарай» обвинил Моуринью в расизме и инициирует против него делоСпорт, 11:22
Познер ответил на введенные против него санкции КанадыПолитика, 11:13
Росреестр предупредил о новом виде мошенничестваНедвижимость, 11:10
Премьер Украины оценил в €500 млрд затраты на восстановление страныПолитика, 11:07
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Лишь один венчурный фонд из десятка поверил в Zoom. И не ошибсяPro, 11:05
Бизнес попросил ограничить монополию ГЛОНАСС на мониторинг лесовозовБизнес, 11:04
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽87 впервые с августа 2024 годаИнвестиции, 11:03
Как IT-решение Logistick помогает вести бизнес с другими странамиОтрасли, 11:01
Жители Курской области получили возможность взять льготную ипотеку под 2%Политика, 10:51
Храним деньги не в валюте: почему сумки сейчас — лучшее вложениеСтиль, 10:48
Критиковавший сборную Глушенков заявил об отсутствии конфликта с КарпинымСпорт, 10:41