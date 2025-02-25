Жители Курской области получили возможность взять льготную ипотеку под 2%

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Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2% годовых по программе «Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации». Об этом РБК сообщили в Минфине.

Воспользоваться льготным ипотечным кредитом могут те жители региона, чье жилье признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов либо находится в населенных пунктах в границах территории области, которые подверглись или подвергаются обстрелам, отметили в ведомстве.

Там добавили, что ипотека предоставляется под строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Программа действует до 31 декабря 2026 года.

До этого же срока продлена программа льготной ипотеки, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов, сказали в Минфине.

В начале февраля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил запустить в регионе программу выдачи льготных ипотечных кредитов под 2% годовых. Изначально Хинштейн предложил сделать программу по аналогии с дальневосточной ипотекой. «Хорошее предложение, поддерживаем», — ответил тогда главе области Путин.

Российский президент также поручил Минфину обеспечить дополнительные выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество в ходе вторжения Вооруженных сил Украины в августе 2024 года. По его словам, речь должна идти о выплате средней зарплаты по региону — 65 тыс. руб. Решение должно коснуться 112 620 жителей. Вскоре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении на эти цели около 40 млрд руб.