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Политика ,  
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Мишустин выделил ₽40 млрд потерявшим жилье курским переселенцам

Жители приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители приграничных районов Курской области в пункте временного размещения (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Жители Курской области, лишившиеся жилья в ходе вторжения украинской армии, будут в течение полугода получать ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. руб. На эти цели правительство выделило около 40 млрд руб., заявил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

«Прошу Министерство труда и социальной защиты держать на контроле организацию работы по оказанию помощи гражданам, чтобы люди своевременно получали положенные им средства», — передает его слова пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что выплаты смогут получить более 112,6 тыс. россиян, которые по состоянию на 1 августа 2024 года проживали в приграничных территориях, позднее попавших под действие режима контртеррористической операции.

Путин поручил платить курским переселенцам ₽65 тыс. в месяц
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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Двумя днями ранее, 18 февраля, президент России Владимир Путин поручил Минфину обеспечить дополнительные выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество в ходе вторжения ВСУ. По его словам, выплаты должны производиться до полного освобождения Курской области.

До этого глава Минфина Антон Силуанов предложил установить выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда — 22 440 руб. Путин настоял на увеличении этой суммы до 65 тыс. руб.

Жителям курского приграничья, вынужденно покинувшим свои дома после нападения украинской армии 6 августа 2024 года и полностью утратившим имущество первой необходимости, положена единовременная выплата 150 тыс. руб. Однако переселенцы пожаловались в разговоре с местными властями, что полученные выплаты в размере 150 тыс. люди уже потратили, и просили новые.

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Теги
Курская область переселенцы выплаты Михаил Мишустин правительство
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