Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской области

Хинштейн заявил Путину, что в Курской области необходима льготная ипотека по аналогии с дальневосточной под 2% годовых. «Хорошее предложение, поддерживаем», — ответил президент

Пункт временного размещения для эвакуированных жителей приграничных районов, Курская область, сентябрь 2024 года (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Власти поддерживают идею введения в Курской области льготной ипотеки по аналогии с дальневосточной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы региона Александром Хинштейном, передает «РИА Новости».

Врио губернатора ранее выступил с соответствующим предложением в разговоре с президентом.

«Хорошее предложение, поддерживаем», — ответил главе региона Путин.

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 году. Она подразумевает выдачу кредитов под 2% годовых на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе. В 2023 году программа была расширена на российские регионы в Арктике. Она будет действовать до конца 2030 года.

На встрече также обсуждалась идея о безвозмездном возвращении в собственность участков земли жителям Курской области, которые получили жилищные сертификаты.

Хинштейн рассказал, что Курская областная дума предложила и поддержала механизм безвозмездного пользования, по которому, если государство изъяло у гражданина земельный участок вместе с разрушенными строениями, прежний хозяин может получить землю обратно в собственность, но по прошествии шести лет. Если за это время гражданин, пользующийся участком, построит там дом, он получит землю бесплатно.

Президент согласился с тем, что эти меры помогут участкам не простаивать. Хинштейн, в свою очередь, подчеркнул, что для жилищного строительства желательно, чтобы государство сначала восстановило инфраструктуру.

«Я бы посчитал возможным вернуть людям землю в собственность», — сказал президент, поддержав передачу участков на определенных условиях. «На самом деле это решение уровня регионального законодателя, оно вполне обоснованно. Если в контакте с депутатами и с людьми придете к другому решению, о том, чтобы сразу вернуть в собственность эту землю, и для этого нужны будут какие-то решения на федеральном уровне, <...> мы это сделаем», — заключил Путин.

Жителям курского приграничья, чья собственность пострадала от атак украинских сил, положены жилищные сертификаты и компенсации за утраченное имущество.

Хинштейн в декабре в разговоре с жителем Суджи подчеркивал, что выданные сертификаты полностью покроют стоимость жилья, утраченного в населенном пункте. Мужчина, однако, пожаловался, что люди уже потратили выплаты на срочные нужды, и в новом жилье им будет не на что делать ремонт.

«Мы просим помощи государства. Дайте нам, пожалуйста, эту помощь. Мы не виноваты в этом, что наше жилье в Судже, хорошее <…>, равноценно избушке на курьих ножках в Курске по цене, как это так?» — говорил курянин.

Путин назвал недостаточными текущие выплаты местным жителям и поручил проработать этот вопрос. В ноябре курские власти оценили затраты на восстановление Курской области после вторжения ВСУ более чем в 700 млрд руб.