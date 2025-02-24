МИД Турции поддержал стремление Украины в НАТО, но призвал к реализму

МИД Турции поддержал стремление Украины в НАТО, но призвал к реализму

Хакан Фидан (Фото: Cagla Gurdogan / Reuters)

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не против членства Украины в НАТО, сообщает Bloomberg.

«Мы ничего не имеем против того, что они (Украина. — РБК) хотят быть членами НАТО, но мы должны быть очень реалистичными», — сказал министр, подчеркнув, что это официальная позиция турецких властей.

По мнению Фидана, ни администрация экс-президента США Джо Байдена, ни аппарат действующего лидера Дональда Трампа не выступали за то, чтобы Украина вошла в состав альянса.

Тем не менее в НАТО обсуждали этот вопрос, в том числе с представителями Украины, которые требуют включить страну в состав организации еще и ради гарантий безопасности для своего государства.

После начала военной операции Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и подала заявку на ускоренное членство в НАТО. С того момента в блоке неоднократно говорили о планах принять ее в состав альянса, но не в ближайшем будущем.

В июле 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.

Президент России Владимир Путин называл стремление Киева в НАТО одной из причин начала конфликта. По мнению президента США Дональда Трампа, членство Украины в НАТО в рамках мирной сделки является «нереалистичным».

В феврале 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является буферной зоной между Россией и НАТО и продолжит ею быть по окончании конфликта, несмотря на стремление к членству в альянсе. По его словам, Украина «не станет членом НАТО».