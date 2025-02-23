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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры по Украине в Турции

Сюжет
Военная операция на Украине

Турция готова стать принимающей стороной в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера в соцсети X.

«Турция <...> может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе в качестве принимающей стороны», — говорится в сообщении.

Кроме этого, лидеры обсудили другие региональные и глобальные вопросы, а также отношения между Турцией и Францией. Макрон и Эрдоган, в частности, договорились «о более скоординированной работе в новую эпоху».

Эрдоган назвал Турцию «идеальным местом» для переговоров по Украине
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Это не первый раз, когда Эрдоган выступает с инициативой организовать переговоры по Украине в Турции. Так, 18 февраля, он заявил, что Анкара готова содействовать мирному урегулированию на Украине и является идеальной площадкой для переговоров.

С таким заявлением Эрдоган выступил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых он пообещал «всяческую поддержку переговорному процессу». В тот же день стартовали переговоры представителей России и США в Эр-Рияде. Делегации от Евросоюза и Украины там не присутствовали. Стороны тогда договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта.

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Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Эмманюэль Макрон переговоры Украина Турция Франция
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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