Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры по Украине в Турции

Турция готова стать принимающей стороной в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера в соцсети X.

«Турция <...> может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе в качестве принимающей стороны», — говорится в сообщении.

Кроме этого, лидеры обсудили другие региональные и глобальные вопросы, а также отношения между Турцией и Францией. Макрон и Эрдоган, в частности, договорились «о более скоординированной работе в новую эпоху».

Это не первый раз, когда Эрдоган выступает с инициативой организовать переговоры по Украине в Турции. Так, 18 февраля, он заявил, что Анкара готова содействовать мирному урегулированию на Украине и является идеальной площадкой для переговоров.

С таким заявлением Эрдоган выступил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых он пообещал «всяческую поддержку переговорному процессу». В тот же день стартовали переговоры представителей России и США в Эр-Рияде. Делегации от Евросоюза и Украины там не присутствовали. Стороны тогда договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта.