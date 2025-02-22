Украина — буферная зона между Россией и НАТО, она не станет членом альянса, заявил Орбан. Российский президент называл стремление Киева в военный блок одной из причин начала конфликта

Виктор Орбан (Фото: Zoltan Fischer / Reuters)

Украина является буферной зоной между Россией и НАТО и продолжит ею быть по окончании конфликта, несмотря на стремление к членству в альянсе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления в Будапеште. Его слова приводит The Washington Post (WP).

Причиной конфликта, по его мнению, является «территория под названием «Украина», которая была зоной столкновения НАТО и России и сейчас находится под контролем» Североатлантического альянса. «Почему либералы думали, что русские будут бездействовать, до сих пор остается загадкой, — сказал Орбан. — Украина или то, что от нее останется, снова станет буферной зоной».

По его словам, Украина «не станет членом НАТО». Венгрия также выступает против ее вступления в Евросоюз, так как это разорит венгерских фермеров и всю национальную экономику, сказал Орбан. Он также счел президента США Дональда Трампа «сторонником войны», а не миротворцем.

После начала военной операции Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и подала заявку на ускоренное членство в НАТО. С того момента в блоке неоднократно говорили о планах принять ее в состав альянса. Киев настаивает на членстве в НАТО как гарантии безопасности со стороны Запада по окончании конфликта. Как отмечал генсек альянса Марк Рютте, Украине никогда не обещали вступление в военный блок в рамках мирной сделки.

Президент России Владимир Путин называл стремление Киева в НАТО одной из причин начала конфликта. Он также перечислял среди условий для мирного урегулирования внеблоковый и безъядерный статус Украины. Ее вступление в ЕС является суверенным правом, отмечали в Кремле.

Трамп неоднократно обещал завершить боевые действия после возвращения в Белый дом. По его мнению, членство Украины в НАТО в рамках мирной сделки является «нереалистичным».