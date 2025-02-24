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Общество ,  
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Выбросивший со смотровой в Ялте кошку объяснил свой поступок

Вид на архитектурный комплекс &laquo;Ласточкино гнездо&raquo;
Вид на архитектурный комплекс «Ласточкино гнездо» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Мужчина, сбросивший кошку с обрыва на смотровой площадке архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте, рассказал, что поступил так из-за сопротивления животного, когда его взяли на руки. Видеозапись допроса опубликовало агентство «РИА Новости».

«Кот начал сопротивляться, вырываться. Ему, видимо, не понравилось, что я его на руки взял», — говорит мужчина, признавшись в содеянном.

Мужчину ранее задержали сотрудники полиции Ялты. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. На опубликованных в социальных сетях записях видно, как мужчина взял кошку на руки и, убедившись в отсутствии свидетелей, выбросил животное с обрыва. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В соответствии со статьей 245 Уголовного кодекса России за жестокое обращение с животным задержанному грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет.

РЖД после гибели кота Твикса разрешили указывать данные о животных
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В январе 2024 года проводница пассажирского поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила на улицу кота по имени Твикс во время остановки в Кирове. Через несколько дней животное нашли мертвым в снегу недалеко от железной дороги. Проводница впоследствии объяснила мотив поступка тем, что кот мог зайти в вагон на одной из станций и его там могли искать хозяева. Впоследствии выяснилось, что животное убежало из переноски одного из пассажиров вагона.

Хозяева кота обратились в полицию, но МВД отказалось возбуждать дело. Тогда проверку по факту жестокого обращения с животными начал Следственный комитет. Адвокат владельца кота Сергей Егоров утверждал, что после случившегося дело было заведено. Саму проводницу отстранили от работы.

Впоследствии РЖД решили изменить регламент перевозки животных в поездах после произошедшего. В компании заявили, что информация о каждом питомце будет доступна в мобильных устройствах проводников. Выбрасывать животных из поезда им запретили: в случае отсутствия хозяина безнадзорных животных их необходимо передавать ответственным на вокзалах, откуда животных будут передавать зоозащитникам.

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Теги
Ялта «Ласточкино гнездо» животное жестокое обращение с животными
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Полиция в Ялте задержала мужчину, выбросившего с обрыва кошку
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