Полиция в Ялте задержала мужчину, выбросившего с обрыва кошку

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Сотрудники полиции Ялты задержали уроженца Санкт-Петербурга, который выкинул со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» кошку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне полицейские нашли в интернете ролик, на котором видно, как молодой человек выбросил с обрыва кошку. Нарушителя оперативно опознали и задержали.

«Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. <...> Сотрудники полиции выясняют мотив этого поступка», — уточнила она.

Ст. 245 Уголовного кодекса России предусматривает за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий или просто из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, наказание от штрафа в размере до 80 тыс. руб. до лишения свободы на срок до трех лет.

В марте прошлого года мировой судья участка № 6 Курчатовского района Челябинска назначил местной жительнице, которая смыла котенка в унитаз, наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. руб.