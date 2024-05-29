РЖД после гибели кота Твикса разрешили указывать данные о животных

При покупке билетов в приложении «РЖД Пассажирам» теперь можно указать вид, описание и кличку животного. Эта опция доступна для пользователей Android. После гибели кота Твикса проводникам запретили высаживать безнадзорных животных

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В приложении «РЖД Пассажирам» появилась возможность указать вид, описание и кличку животного при оформлении его перевозки в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе РЖД.

«При оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного», — говорится в сообщении.

Такая возможность появилась у пользователей Android, позднее ее планируют ввести в веб-приложении и на сайте РЖД, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

В январе в компании обещали изменить правила перевозки животных в поездах после гибели кота Твикса. В частности, тогда проводникам запретили выбрасывать безнадзорных животных.

Инцидент произошел 11 января. Кот ехал со своими хозяевами в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. Он смог самостоятельно выбраться из переноски и выбежать из купе. Пассажиры поезда сообщили проводнице о том, что животное ходит по вагону. После опроса присутствующих о том, кто хозяин кота, сотрудница поезда решила, что он беспризорный и выпустила его на улицу на стоянке в Кирове.

В АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) сообщили, что владелец Твикса обратился к проводнику спустя десять часов после отправления поезда из Кирова. Кота нашли мертвым в снегу недалеко от станции, писали «Известия».

Полиция не стала возбуждать уголовное дело по ст. 330 УК (самоуправство), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. В правоохранительных органах также установили, что хозяева Твикса соблюдали все нормы перевозки животных железнодорожным транспортом.

В РЖД и ФПК извинились перед владельцами кота за его гибель и сообщили, что по факту произошедшего было проведено служебное расследование. Проводницу после инцидента отстранили от работы.