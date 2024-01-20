Выброшенного из поезда в Кирове кота нашли мертвым

Кот Твикс (Фото: Ольга Кудряшова / VK)

Кота Твикса, которого проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила из окна, нашли мертвым в снегу недалеко от железной дороги. Его передали хозяевам, сообщила «Известиям» волонтер Ольга Кудряшова.

«Мне только что привезли мертвого кота», — сказала она.

Проводник выпустила кота из поезда 11 января. Она обнаружила, что по вагону ходит кот без хозяев, и выпустила его на улицу, решив, что он забежал случайно.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по ст. 330 УК (самоуправство), сказали газете в Кировском линейном отделе МВД. По этой статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

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В правоохранительных органах сказали, что заявитель обратился с просьбой найти пропавшего кота по кличке Твикс. Было установлено, что везли питомца по всем нормам перевозки животных железнодорожным транспортом.

По пути следования питомец сам выбрался из переноски. Сотрудница поезда рассказала, что к ней обратились пассажиры с информацией о том, что по вагону гуляет кот. Опросив всех присутствующих, она решила, что он забежал во время одной из стоянок, и выкинула его из поезда.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу РЖД.