 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Выброшенного из поезда в Кирове кота нашли мертвым

«Известия»: кота, которого проводник поезда выбросила на мороз, нашли мертвым
Кот&nbsp;Твикс
Кот Твикс (Фото: Ольга Кудряшова / VK)

Кота Твикса, которого проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила из окна, нашли мертвым в снегу недалеко от железной дороги. Его передали хозяевам, сообщила «Известиям» волонтер Ольга Кудряшова.

«Мне только что привезли мертвого кота», — сказала она.

Проводник выпустила кота из поезда 11 января. Она обнаружила, что по вагону ходит кот без хозяев, и выпустила его на улицу, решив, что он забежал случайно.

Полиция отказалась наказывать проводника, которая выбросила кота на мороз
Общество

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по ст. 330 УК (самоуправство), сказали газете в Кировском линейном отделе МВД. По этой статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Выброшенного из поезда в Кирове кота нашли мертвым
Video

В правоохранительных органах сказали, что заявитель обратился с просьбой найти пропавшего кота по кличке Твикс. Было установлено, что везли питомца по всем нормам перевозки животных железнодорожным транспортом.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По пути следования питомец сам выбрался из переноски. Сотрудница поезда рассказала, что к ней обратились пассажиры с информацией о том, что по вагону гуляет кот. Опросив всех присутствующих, она решила, что он забежал во время одной из стоянок, и выкинула его из поезда.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу РЖД.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Теги
котенок поезд РЖД бортпроводник
Материалы по теме
Полиция отказалась наказывать проводника, которая выбросила кота на мороз
Общество
Петербуржец отсудил возмещение за кошку, которую в полете загрызла собака
Общество
Половина россиян завели дома кошку, пятая часть — собаку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 12:06
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе «Кадиса» к Абаскалю Спорт, 12:05
Красный полумесяц обвинил Израиль в атаке на больницу в секторе Газа Политика, 12:02
Вставную челюсть Черчилля продадут на аукционе Общество, 11:53
В Красноярске на рабочего упал строительный кран Общество, 11:44
Байден выразил надежду на скорую сделку по помощи Украине Политика, 11:32
Месси не смог отличиться в первом матче после воссоединения с Суаресом Спорт, 11:30
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Выброшенного из поезда в Кирове кота нашли мертвым Общество, 11:24
Павлюченкова снялась с парного матча на Australian Open из-за травмы Спорт, 11:15
В Саудовской Аравии представили проект стадиона к ЧМ-2034 Недвижимость, 11:00
В Испании сообщили, что Абаскаль может покинуть «Спартак» ради «Кадиса» Спорт, 10:46
Американские генералы усомнились в боеспособности армии Британии Политика, 10:46
Володин анонсировал проект о конфискации имущества за фейки об армии Политика, 10:25
Капризов набрал три очка и вошел в число звезд дня в НХЛ Спорт, 10:22