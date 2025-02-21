Лавров назвал условие возвращения западных компаний в Россию

Лавров: компании Запада можно пустить туда, где они не навредят экономике России

Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Западные компании в случае их возвращения в Россию следует пускать только в те отрасли, где они не создадут рисков для экономики страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР.

По мнению дипломата, нынешнее состояние российской экономики демонстрирует необходимость для России «осваивать свои технологии, которые в целом ряде случаев превосходят западные аналоги». Этот фактор следует учитывать в случае возвращения иностранного бизнеса в страну, отметил он.

«Надо пускать только в те отрасли, которые не будут создавать риски для нашей экономики на случай, если вдруг опять кто-то там встанет не с той ноги», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что «отваживать» иностранные корпорации от решения возобновить сотрудничество с Россией не стоит.

Наложенные на Москву санкции «научили и вдохновили» страну на реформы в хозяйстве и перестройку экономики, добавил Лавров. Теперь развитие России не зависит от «капризов тех, кто считает себя по-прежнему главными на мировой арене», добавил министр иностранных дел.

Сообщения о возвращении в Россию западных компаний появились после встречи делегаций Москвы и Вашингтона в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля.

Участвовавший в переговорах глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые американские компании могут возобновить бизнес на российском рынке уже в 2025 году. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил о неофициальных переговорах с владельцем брендов Zara и Bershka — испанской Inditex — по поводу работы в России.

Позднее президент Владимир Путин заявил, что правительство должно заняться вопросом возвращения западных компаний в Россию, чтобы у отечественных компаний сохранились преференции.