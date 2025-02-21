В Раде заявили о начале подготовки к выборам после мирного договора

В Верховной Раде ожидают подписания мирного договора с Россией «в ближайшее время», а после этого планируют провести президентские, парламентские и местные выборы, заявила депутат от партии «Слуга народа» Анна Скороход в эфире «Новини.Live».

«Как только будет подписан мирный договор, этого ожидают в ближайшее время. Тогда нас ждут президентские, парламентские и местные выборы. То, что нам нужна перезагрузка, это — факт», — сказала она.

Скороход отметила, что в Раде уже начали активно готовиться к выборам. К тому же, депутаты обсуждают проведение выборов до подписания мирного соглашения, но не понимают, как обеспечить возможность участия всем, в частности, военным.

По словам Скороход, в Раде готовят изменения в избирательный Кодекс, какие именно, она не уточнила.

В октябре 2023 года на Украине должны были пройти парламентские выборы, в марте 2024 года — президентские. Однако ни те, ни другие из-за военного положения не состоялись. Военное положение запрещает проведение выборов президента или парламента, а также изменение Конституции.

В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы состоятся только после окончания вооруженного конфликта с Россией. «Я всегда говорил, что открыт к любым выборам. Но во время войны не может быть выборов. Конституцию надо было бы изменить», — сказал он. Позже, выступая на Мюнхенской конференции, Зеленский заявил, что украинцы против проведения выборов во время военных действий, а гражданам, которые выступают в поддержку этого, посоветовал сменить гражданство.

19 февраля президент США Дональд Трамп выступил с призывом проведения выборов на Украине. Он также заявил о том, что рейтинг Зеленского составляет 4%. После этого президент Украины сослался на данные из последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому ему доверяют 57% украинцев.

Трамп после этого назвал своего украинского коллегу «диктатором без выборов».

Москва после официального окончания полномочий Зеленского в мае 2024 года считает его нелегитимным.