Трамп заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский отказывается проводить выборы главы государства на Украине, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном форуме в Майами, трансляцию вел Белый дом на YouTube канале.
«Он [Зеленский] отказывается проводить выборы. Он занимает низкие позиции в реальных украинских опросах», — сказал он.
По мнению Трампа, Зеленский не может быть популярным среди своего народа, потому что на Украине «каждый город в руинах». Он сказал, что любит Украину, но «Зеленский проделал ужасную работу», поскольку «его страна разбита».
Президент вновь назвал Зеленского «диктатором без выборов», как сделал это накануне. До этого Трамп оценил рейтинг коллеги в 4%. В ответ украинский президент привел данные опроса с рейтингом 57% и заявил, что заменить его сейчас «никак не получится».
Зеленский говорил, что выборы сейчас не проводятся, потому что Украине нужно единство во время конфликта.
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