 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский выступил против выборов до окончания конфликта с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине

Выборы президента Украины состоятся только после окончания вооруженного конфликта с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Я всегда говорил, что открыт к любым выборам. Но во время войны не может быть выборов. Конституцию надо было бы изменить <...> Горячая стадия закончится, военное положение будет отменено, тогда, естественно, пройдут выборы», — заявил Зеленский.

Зеленский одержал победу на президентских выборах в 2019 году. Тогда он набрал свыше 73% голосов. Очередные выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения, которое продлевается каждые три месяца с февраля 2022 года. 20 мая формально истек срок полномочий Зеленского. Помимо президентских выборов на Украине не состоялись и парламентские. Они должны были пройти в октябре прошлого года, их также отменили из-за действующего военного положения.

По словам Зеленского, если провести выборы сейчас, то это будет означать, что перестанет действовать военное положение, и солдаты покинут поле боя.

Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов
Политика
Фото:David Ramos / Getty Images

Ранее в феврале в США призвали Киев провести до конца 2025 года президентские и парламентские выборы — особенно если в ближайшие месяцы Украина и Россия согласуют перемирие.

Украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что Украина готова обсуждать с Вашингтоном вопрос проведения выборов до конца 2025 года, если его поднимет новая администрация американского президента.

«Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023–2024 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию», — сказала Маркарова.

Читайте РБК в Telegram.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Персоны
Владимир Зеленский выборы президента парламентские выборы Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов
Политика
Что означает для Киева требование США провести президентские выборы
Политика
В Киеве назвали «провальным» план советника Трампа с проведением выборов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 04 фев, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 04 фев, 18:02
Палестина вслед за Израилем заявила о визите на парад победы в МосквеПолитика, 04:10
Обвиняемой в убийстве Дугиной за 3 дня до него выдали фальшивые документыПолитика, 03:53
На Кубани из-за дрона загорелся резервуар с нефтепродуктамиПолитика, 03:49
Трамп заявил, что США «займут сектор Газа»Политика, 03:28
Зеленский выступил против выборов до окончания конфликта с РоссиейПолитика, 03:19
Ученые сообщили о выключении генов для выведения мышат от ДНК двух самцовТехнологии и медиа, 03:04
Берлин допустил размещение военных НАТО в Гренландии из-за ТрампаПолитика, 02:52
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Зеленский заявил об антикоррупционных мерах против чиновников и депутатовПолитика, 02:42
В Госдуме напомнили о получении пенсии с доиндексацией до 25 февраляОбщество, 02:13
При пожаре на ферме в Оренбургской области погибли 90 коров и овецОбщество, 01:54
Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос»Политика, 01:50
Кличко сообщил о работе ПВО в КиевеПолитика, 01:33
Иномарка стала причиной конфликта со стрельбой и похищением в МосквеОбщество, 01:27
В США не стали подтверждать сообщения о месте встречи Путина и ТрампаПолитика, 01:01