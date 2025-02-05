Зеленский выступил против выборов до окончания конфликта с Россией

Выборы президента Украины состоятся только после окончания вооруженного конфликта с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Я всегда говорил, что открыт к любым выборам. Но во время войны не может быть выборов. Конституцию надо было бы изменить <...> Горячая стадия закончится, военное положение будет отменено, тогда, естественно, пройдут выборы», — заявил Зеленский.

Зеленский одержал победу на президентских выборах в 2019 году. Тогда он набрал свыше 73% голосов. Очередные выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения, которое продлевается каждые три месяца с февраля 2022 года. 20 мая формально истек срок полномочий Зеленского. Помимо президентских выборов на Украине не состоялись и парламентские. Они должны были пройти в октябре прошлого года, их также отменили из-за действующего военного положения.

По словам Зеленского, если провести выборы сейчас, то это будет означать, что перестанет действовать военное положение, и солдаты покинут поле боя.

Ранее в феврале в США призвали Киев провести до конца 2025 года президентские и парламентские выборы — особенно если в ближайшие месяцы Украина и Россия согласуют перемирие.

Украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что Украина готова обсуждать с Вашингтоном вопрос проведения выборов до конца 2025 года, если его поднимет новая администрация американского президента.

«Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023–2024 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию», — сказала Маркарова.