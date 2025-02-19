Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев
Спецпросланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев, передает "Суспільне".
Дипломата встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.
«Мы будем слушать. <...> Потом вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем», — сказал Келлог.
США готовы предоставить необходимое и понимают необходимость гарантий безопасности, добавил он.
Накануне о готовящейся поездке Келлога на Украину со ссылкой на источник, знакомый с графиком Келлога, сообщил Reuters. Подробностей предстоящего визита собеседник агентства не привел.
Ранее спецпосланник заявил, что США не будут навязывать Украине условия мирного соглашения, о котором с Россией договорится команда президента Дональда Трампа. Келлог подчеркнул, что его задача — способствовать заключению соглашения, которое гарантировало бы формирование надежных гарантий безопасности для Украины.
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