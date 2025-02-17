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Военная операция на Украине ,  
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Спецпосланник Трампа пообещал не навязывать Украине мир

Спецпосланник Келлог: США не будут навязывать Украине мирное соглашение
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленского не будут принуждать к условиям мира, поскольку он легитимный глава суверенного государства, объяснил Кит Келлог. Он не поедет на первые переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде насчет урегулирования конфликта
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

США не будут навязывать Украине условия мирного соглашения, о котором договорится команда президента Дональда Трампа, заявил его спецпредставитель по российско-украинскому конфликту Кит Келлог, передает AFP.

«[Президент Владимир] Зеленский — избранный лидер суверенного государства, и эти решения принимает он, и никто не будет навязывать их избранному лидеру суверенного государства», — сказал Келлог.

Спецпредставитель подчеркнул, что «украинскими являются решения, принятые украинцами», а его задача — способствовать заключению соглашения, которое бы гарантировало формирование надежных гарантий безопасности для Украины.

Отвечая на вопрос, могут ли США отправить миротворцев на украинскую территорию вместе с европейскими союзниками, Келлог сказал, что политика Трампа всегда заключается в изучении всех вариантов. «Ответы на эти вопросы будут определены, когда придем к завершающему процессу», — добавил он.

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Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии пройдут переговоры России и США. Келлог не вошел американскую команду переговорщиков, вместо него в Эр-Рияде будут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

По сведениям NBC, сперва Вашингтон проведет встречу с представителями Москвы, затем — Киева, а только после этого организует общие переговоры сторон. Сам Келлог отправится на Украину, по словам Зеленского, он прибудет 20 февраля.

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