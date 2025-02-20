В Киеве отменили пресс-конференцию Зеленского и Келлога
В Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя американского лидера по Украине Кита Келлога. Это было сделано по желанию США, сообщил представитель украинского лидера Сергей Никифоров, передает «Зеркало недели».
Келлог не будет отвечать на вопросы журналистов и выйдет к ним только для фотосессии и протокольного рукопожатия, уточняет The Guardian.
По словам источника британской газеты, пока неясно, примет ли Келлог приглашение Зеленского посетить фронтовую зону. Спецпредставитель Трампа покинет Украину вечером в пятницу, 21 февраля.
Встреча Келлога с Зеленским проходит на фоне резкого ухудшения отношений между президентами США и Украины — на этой неделе политики неоднократно публично критиковали друг друга.
Так, Трамп заявил, что рейтинг Зеленского составляет 4%, и призвал провести выборы главы государства, украинский президент в ответ сказал, что его американский коллега стал жертвой российской дезинформации.
После этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». «Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией, что, как признают все, могут сделать только ТРАМП и администрация Трампа», — написал республиканец на своей странице в соцсети TruthSocial.
Келлог отправился в Киев после переговоров между делегациями России и США, стороны встретились в Саудовской Аравии 18 февраля.
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