В Киеве отменили пресс-конференцию Зеленского и Келлога

После резких высказываний между Трампом и Зеленским представитель американского президента решил отказаться от совместного выступления. Он ограничится протокольным рукопожатием

Владимир Зеленский и Кит Келлог (Фото: Thomas Peter / Reuters)

В Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя американского лидера по Украине Кита Келлога. Это было сделано по желанию США, сообщил представитель украинского лидера Сергей Никифоров, передает «Зеркало недели».

Келлог не будет отвечать на вопросы журналистов и выйдет к ним только для фотосессии и протокольного рукопожатия, уточняет The Guardian.

По словам источника британской газеты, пока неясно, примет ли Келлог приглашение Зеленского посетить фронтовую зону. Спецпредставитель Трампа покинет Украину вечером в пятницу, 21 февраля.

Встреча Келлога с Зеленским проходит на фоне резкого ухудшения отношений между президентами США и Украины — на этой неделе политики неоднократно публично критиковали друг друга.

Так, Трамп заявил, что рейтинг Зеленского составляет 4%, и призвал провести выборы главы государства, украинский президент в ответ сказал, что его американский коллега стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». «Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией, что, как признают все, могут сделать только ТРАМП и администрация Трампа», — написал республиканец на своей странице в соцсети TruthSocial.

Келлог отправился в Киев после переговоров между делегациями России и США, стороны встретились в Саудовской Аравии 18 февраля.