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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве отменили пресс-конференцию Зеленского и Келлога

Сюжет
Военная операция на Украине
После резких высказываний между Трампом и Зеленским представитель американского президента решил отказаться от совместного выступления. Он ограничится протокольным рукопожатием
Владимир&nbsp;Зеленский и Кит&nbsp;Келлог
Владимир Зеленский и Кит Келлог (Фото: Thomas Peter / Reuters)

В Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя американского лидера по Украине Кита Келлога. Это было сделано по желанию США, сообщил представитель украинского лидера Сергей Никифоров, передает «Зеркало недели».

Келлог не будет отвечать на вопросы журналистов и выйдет к ним только для фотосессии и протокольного рукопожатия, уточняет The Guardian.

По словам источника британской газеты, пока неясно, примет ли Келлог приглашение Зеленского посетить фронтовую зону. Спецпредставитель Трампа покинет Украину вечером в пятницу, 21 февраля.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

Встреча Келлога с Зеленским проходит на фоне резкого ухудшения отношений между президентами США и Украины — на этой неделе политики неоднократно публично критиковали друг друга.

Так, Трамп заявил, что рейтинг Зеленского составляет 4%, и призвал провести выборы главы государства, украинский президент в ответ сказал, что его американский коллега стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». «Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией, что, как признают все, могут сделать только ТРАМП и администрация Трампа», — написал республиканец на своей странице в соцсети TruthSocial.

Келлог отправился в Киев после переговоров между делегациями России и США, стороны встретились в Саудовской Аравии 18 февраля.

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Владимир Зеленский Кит Келлог Военная операция на Украине Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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