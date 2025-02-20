В Кремле не исключили продолжение обмена заключенными между Россией и США
Тема обмена заключенными между Россией и США находится на повестке дня двусторонних отношений, поэтому продолжение обменов исключать нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам, безусловно, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений, и поэтому этого исключать нельзя», — ответил он на вопрос журналиста об обсуждении темы обмена заключенными (цитата по ТАСС).
На прошлой неделе, 11 февраля, Москва передала Вашингтону американца Марка Фогеля, который отбывал срок в России за контрабанду наркотиков. В 2021-м его задержали в аэропорту Шереметьево с 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет.
В ответ США передали России сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника. Его арестовали в 2017 году в Греции по запросу Соединенных Штатов. Вашингтон обвинил его в том, что через BTC-e киберпреступники «переводили, отмывали и хранили доходы от незаконной деятельности». В общей сложности были проведены транзакции на $9 млрд, ущерб от действий Винника оценивался в $100 млн.
После обмена дело против Винника в США закрыли, а президент России Владимир Путин помиловал Фогеля.
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